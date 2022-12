Löhne: Rat einigt sich auf Machbarkeitsuntersuchung für neues Schwimmbad

„Wir müssen in die Pötte kommen“

Löhne

In seiner 9. Sitzung hat sich der Rat der Stadt Löhne an diesem Mittwoch darauf geeinigt, weitere Varianten in die Machbarkeitsuntersuchung für das neue Schwimmbad mit aufzunehmen und gibt damit den Startschuss für konkrete Planungen.

Von Thomas Klüter