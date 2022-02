Löhne wappnet sich für heiße Tage

Wer in Löhne den Hahn aufdreht, kann sich sicher sein, dass das Wasser fließt. Damit das auch an Spitzenverbrauchstagen im Hochsommer so bleibt, ergreifen die Stadtwerke Löhne präventive Maßnahmen.

Stefan Ludewig (Ingenieurbüro Ludewig & Sohn, von links), Ines Raschke-Trick (Rohrbau Hellmeier & Söhne), Thorsten Held (Wassermeister Stadtwerke), Matthias Kreft (Stadtwerke-Betriebsleiter), Holger Freymuth (Bereichsleitung Energie- und Wasserversorgung) und Christian Maas (PRT Rohrtechnik Spenge) haben sich zum symbolischen Spatenstich der neuen Behälterkammer am Trinkwasserhochbehälter an der Häger Straße getroffen.

Eine davon ist der Bau einer neuen Behälterkammer am Trinkwasserhochbehälter Bischofshagen an der Häger Straße. Die zusätzliche Speicherkapazität soll die Versorgungssicherheit erhöhen.

Nach der Absegnung der Beschlüsse im Dezember 2020 kann es endlich losgehen: Der symbolische Spatenstich ist bereits getan, und auch schweres Gerät, das die Baugrube ausheben wird, hat sich auf der Fläche an der Häger Straße formiert.

Die neue Behälterkammer wird in Betonbauweise mit etwa 22 Metern Durchmesser und einer Höhe von sechs Metern darin errichtet und anschließend mit dem Bodenaushub verdeckt. Dem gehen vorbereitende Arbeiten am bestehenden Behälter und den Anbindungsleitungen voran. Etwa zwei Millionen Euro werden laut Stadtwerken für den Neubau und die Umbauarbeiten investiert.

Betriebsleiter Matthias Kreft rechnet mit etwa einem Jahr Bauzeit. Die Inbetriebnahme könnte demnach im Frühjahr 2023 erfolgen. „Wir sind froh, das Grundstück durch eine glückliche Fügung zur Erweiterung einer Kammer erhalten zu haben“, sagt Kreft.

Durch die Maßnahme wird das jetzige Speichervolumen des Trinkwasserhochbehälters Bischofshagen um 2200 Kubikmeter auf ein Gesamtvolumen von 5000 Kubikmetern vergrößert – ein weiterer Baustein, um die Trinkwasserversorgung der Werrestadt zu sichern.

Der bestehende Wasserbehälter ist leer, da dort parallel zum Neubau der Erweiterungskammer ebenfalls Arbeiten vorgenommen werden. Erneuert wird unter anderem die Be- und Entlüftungsanlage, die die Luft über eine Filterkassette von Pollen und Staub befreit. Foto: Lydia Böhne

Sie erfolgt in Löhne ausschließlich über den Wasserbeschaffungsverband (WBV) Am Wiehen, der die Kommunen Bad Oeynhausen, Hüllhorst und Löhne sowie über den WBV des Amtes Hartum Teilgebiete von Hille und Minden mit Trinkwasser versorgt.

Der WBV Am Wiehen hatte – als Reaktion auf die Wasserknappheit in den vergangenen Sommern – seinen Standort in Bergkirchen ebenfalls um einen Hochbehälter erweitert und diesen im vergangenen Jahr in Betrieb genommen.

Trinkwasser aus Löhne? Foto: 1981 ist die Eigenförderung von Trinkwasser in Löhne wegen zu hohen Aufbereitungsaufwands eingestellt worden. Nun berichtet Stadtwerke-Betriebsleiter Matthias Kreft von Plänen, die Trinkwassergewinnung in Löhne mittelfristig wieder zu realisieren. Es gebe laut Kreft bereits Standorte, an denen das möglich sein könnte. Genauere Details dazu könnten aber erst Erkundungsbohrungen liefern. Hierbei befinde man sich in Abstimmung mit Grundstückseigentümern. ...

Über eine Rohrleitung fließt das Wasser aus Bergkirchen in die Werrestadt – zu Hochzeiten bis zu 6500 Kubikmeter. Besonders in den Morgen-, Nachmittag- und Abendstunden werden Rekordwerte erreicht.

Reserve auch für Löscheinsätze

Tägliche Spitzen, die durch vorgehaltenes Speichervolumen ausgeglichen und die fortlaufende Versorgung gesichert werden sollen. Der Trinkwasserhochbehälter in Löhne dient zugleich dient es als Reserve für Löschwasser- und Betriebsreserven zur Überbrückung von Störungen, beispielsweise einem Rohrbruch.

Die Hochzone Bischofshagen sowie Teile des südlichen Stadtgebiets Löhnes werden dauerhaft aus dem Hochbehälter an der Häger Straße mitversorgt.

Die Experten der Stadtwerke appellieren dennoch, sorgsam mit dem Wasser umzugehen. Ins Gewicht fiele dabei vor allem die massive Zunahme an privaten Pools.

„Eine Befüllung sind etwa 20.000 Liter. Das macht uns schon zu schaffen“, sagt Holger Freymuth, Bereichsleiter für Energie- und Wasserversorgung.