Löhne: Wenn die Alten die Neuen sind

„Junge Leute im Haus, prima“, freut sich Eddi, der gerade eine Senioren-WG geründet hat. Dumm nur, dass die jungen Studenten so gar keinen Bock auf die Party-Rentner haben. Am Samstag hat die Theatergruppe Obernbeck mit ihrem humorvollen Generationenkonflikt Premiere gefeiert.

Junge Menschen sind so, alte Menschen sind so - wer mit gewissen Vorurteilen an die Komödie „Wir sind die Neuen“ herangeht, wird aufhorchen. Denn zwischen den Parteien fliegen zwar ganz schön die Fetzen, allerdings anders als vielleicht gedacht. Ein besonderes Überraschungsmoment, mit dem die Komödie nach dem Film von Ralf Westhoff auftrumpft.