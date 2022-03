Löhne zeigt große Hilfsbereitschaft

208 Flüchtlinge aus der Ukraine sind bislang bei der Stadt Löhne gemeldet worden. Die meisten Menschen sind privat untergekommen, lediglich 15 Personen haben ein Quartier in städtischen Unterkünften gefunden.

Die ehemalige Werretalschule an der Bahnhofstraße in Obernbeck soll ab dem 1. Mai als größeres Quartier der Stadt Löhne für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung stehen.

Mit vielen weiteren Flüchtlingen rechnet die Stadtverwaltung eventuell noch in dieser, spätestens aber in der kommenden Woche. Das hat Bürgermeister Bernd Poggemöller in der Sitzung des Stadtrats mitgeteilt.