Löhner Bankfiliale wird zur Arztpraxis

Löhne

Im Innern der ehemaligen Sparkassen-Filiale an der Königstraße 102 in Löhne erinnert kaum noch etwas an Bankgeschäfte. Ein moderner Holzboden ersetzt den einstigen Teppichboden, weiße Wände sorgen für Helligkeit, dezente Bilder an den Wänden für Gemütlichkeit.

Von Lydia Böhne