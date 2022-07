Löhner essen schöner

Bürgerbrunch auf dem Findeisen-Platz am 11. September: Dazu gibt es Musik und Spielangebote für Kinder

Löhne

Gemeinsam in den Tag starten und bei guter Stimmung an der frischen Luft frühstücken: „Löhne isst“ – unter diesem Motto veranstaltet die Stadtmarketing-AG Vitale City am Sonntag, 11. September, ab 11 Uhr zum fünften Mal den beliebten Bürgerbrunch auf dem Findeisen-Platz.

Von Finn Heitland