Löhner Kinder verschönern Grundschule Ostscheid

Zwölf Kinder hatten im September an vier Nachmittagen unter Anleitung der Jugendkunstschule (JKS) Löhne an dem Projekt gearbeitet. Am Ende entstand eine bunte Naturwelt voller Bienen, Schmetterlinge und Blumen, die den tristen Schultrakt verschönert. Von der Idee bis zur Umsetzung waren dabei immer Schüler beteiligt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar