Löhner mahlen selbst

Beim Fest an Kemenas Mühle kann im Handumdrehen Mehl hergestellt werden

Löhne-Gohfeld

Beim 72. Mühlenfest an Kemenas Mühle in Löhne-Gohfeld haben die Besucherinnen und Besucher selbst gebackenen Butterkuchen und Brot genießen und viel über die Geschichte erfahren und an der Handdrehmühle ihr eigenes Mehl herstellen können.

Von Timo Förster