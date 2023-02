„Ich war sehr gerne Pfarrerin und gehe mit vollem Herzen“, sagt Anke Starnitzke. Die Pfarrerin für Mennighüffen und Siemshof geht Ende des Monats in den Ruhestand. Ihre Stelle wird nicht wieder neu besetzt.

Pfarrerin Anke Starnitzke verabschiedet sich am 19. Februar in den Ruhestand.

33 Jahre lang hat Anke Starnitzke als Pfarrerin gearbeitet, zunächst im Bielefelder Westen in der früheren Matthäus-Gemeinde, seit zwölf Jahren in Löhne. Dort hat sie eine sogenannte „Pfarrverbindende Stelle“, die sie in den Gemeinden Mennighüffen und Siemshof ausübt.