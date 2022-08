In diesem Jahr bildet das Seniorenzentrum an der Werre in Löhne zum ersten Mal selbstständig zwei Auszubildende im ersten sowie zwei Azubis im dritten Lehrjahr aus. Das Foto zeigt (von links) Anja Schwengel (Initiative Wirtschaftsstandort im Kreis Herford), Leonie Kovalcac (Auszubildende erstes Lehrjahr), Jolin Koesling (Auszubildende drittes Lehrjahr), Connor Grebener (Auszubildender erstes Lehrjahr), Sabine Krüger (Ausbilderin), Janine Gremboweitz (Ausbilderin), Milena Koma (Auszubildende drittes Lehrjahr), Petra Günnemann (Abteilungsleiterin Hauswirtschaft) und Britta Lehmann (Geschäftsführerin Seniorenzentrum an der Werre).

Foto: Timo Förster