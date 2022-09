Löhner Sieger schafft 1357 Kilometer

Die Sieger des Stadtradelns in Löhne haben im Rathaus ihre Urkunden und Präsente überreicht bekommen. Den ersten Platz belegt in diesem Jahr An­dreas Lenz, der während des Wettbewerbs vom 16. Mai bis 5. Juni insgesamt 1357 Kilometer mit seinem Fahrrad zurückgelegt hat.

Über Silber kann sich Marco Kleinschmidt freuen. Er ist 1000 Kilometer gefahren. Wolfhard Jording radelte insgesamt 973 Kilometer und kommt damit auf den dritten Platz.

Er und Andreas Lenz sind sich einig: „Es wäre schön, zukünftig noch mehr Radlerinnen und Radler unterwegs zu treffen, denn fürs Klima ist das Stadtradeln echt eine gute Sache. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr.“

Beide haben ein E-Bike und sind fast täglich damit unterwegs, ob beruflich oder in der Freizeit. „Oftmals ist man mit dem Fahrrad auch einfach schneller, als mit dem Auto“, stellt Andreas Lenz fest.

In diesem Jahr beteiligte sich die Stadt Löhne bereits zum 13. Mal an der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses. Insgesamt legten 716 Radelnde, darunter auch sieben Mitglieder des Kommunalparlamentes, in 25 verschiedenen Teams, 94.901 Kilometer zurück – das beste Löhner Ergebnis seit 2013.