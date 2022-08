Löhner Traumgarten für Leib und Seele

Torsten Janke hat sich über viele Jahre hinweg in Mennighüffen seine ganz persönliche Wohlfühloase geschaffen

Löhne-Mennighüffen

Im Garten an vielen verschiedenen Blumen riechen, den Hummeln und Bienen beim Fliegen zusehen und dabei von den selbstangebauten Brombeeren naschen – so lässt sich ein typischer Tag im Leben von Torsten Janke aus Löhne beschreiben. In seinem Schrebergarten im Kleingartenverein Mennighüffen hat er sich eine kleine Wohlfühloase geschaffen.

Von Silas Ekelhoff