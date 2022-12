Löhner Verein holt afghanische Kinder zur medizinischen Behandlung nach Deutschland

Überfüllte Krankenhäuser und kranke Kinder: Die humanitäre Lage in Afghanistan ist dramatisch, das staatliche Gesundheitssystem kollabierte mit dem Regierungssturz 2021. Hoffnung schenkt der Löhner Verein „Kinder brauchen uns“ (KBU).

Abschied in Afghanistan vor dem Flug nach Deutschland.

Durch Spenden organisierte der Verein in den vergangenen 20 Jahren bereits 87 Kinderhilfsflüge, ermöglichte mehr als 700 Kindern eine Behandlung in deutschen Spezialkliniken und rettete ihnen so das Leben.