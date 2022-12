Löhner Verein schenkt Kindern eine Zukunft

Jessica Meisner ist dankbar. Dankbar dafür, dass es ihr und den Menschen hier in Deutschland trotz aller Krisen gut geht. Dass das auch ganz anders sein kann, hat die Löhnerin 2019 in Tansania hautnah erfahren.

Damals arbeitet sie als Freiwillige in einem Kinderheim in der Stadt Moshi am Fuß des Kilimandscharo. „Es war für mich schwer, zu sehen, wie wenig die Menschen dort haben“, erinnert sich die 25-Jährige. „Und die Kinder im Heim haben noch nicht mal mehr Eltern oder Verwandte.“