Dirk Hinke (links, Leiter des Kulturbüros Löhne) und Christian Rabe (ebenfalls Löhner Kulturbüro) geben einen Ausblick darauf, was die Löhner in den kommenden Monaten erwartet. Eine Übersicht zum Kulturprogramm bietet der neue Veranstaltungskalender, der von sofort an überall in Löhne und in den Nachbarstädten ausliegt.

Foto: Lydia Böhne