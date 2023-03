Lesung in Löhne: Wie Martin Strobel sich neu erfand

Vom Profi-Handballer zum Coach – Interview zum Buch „Höhepunkt am Tiefpunkt“

Löhne

Nicht immer läuft im Leben alles nach Plan. Auch Profisportler sind keine Maschinen. Aus dieser Erfahrung heraus hat Martin Strobel ein Buch geschrieben, das der ehemalige Handball-Profi am Dienstag, 25. April, ab 20 Uhr in der Werretalhalle Löhne vorstellt. Einen Vorgeschmack auf das, worauf sich Gäste der Lesung aus „Höhepunkt am Tiefpunkt“ einstellen können, hat Martin Strobel im Interview mit WB-Redakteurin Heike Pabst gegeben.