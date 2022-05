Mehr Platz für Fahrräder in Löhne

Bei gleich zwei Tagesordnungspunkten haben sich die Mitglieder des Planungs- und Umweltausschusses mit neuen Abstellanlagen für Fahrräder in Löhne beschäftigt.

So beauftragten die Lokalpolitiker durch ihr Votum die Stadtverwaltung nicht nur, weitere Standorte für gesicherte Anlagen in der Innenstadt zu prüfen, sondern haben auch das Vorhaben der Verwaltung genehmigt, für etwa 770.000 Euro an vier Standorten mit dem Bau neuer Stellplätze für das Zweirad zu beginnen.