Mennighüffen ist musikalische Heimat

Mit 16 Jahren hat Leon Immanuel Sowa seine Arbeit als Kirchenmusiker der Evangelischen Gemeinde in Mennighüffen aufgenommen. Knapp neun Jahre später endet dieses Kapitel für den 24-Jährigen. Die Kirchenmusik bleibt auch in Zukunft Kern seiner Arbeit.

„Acht Jahre, neun Monate und drei Wochen ist es her, dass du deinen Dienst bei uns begonnen hast“, hatte Gemeindepfarrer Kai Sundermeier ausgerechnet. Dass Musik von Leon Immanuel Sowa erstmals in einer Kirche erklingt, liegt sogar noch weiter zurück: „Seit du zwölf bist, hast du in Siemshof den Gottesdienst mit deinem Orgelspiel mitgestaltet - vertretungsweise auch in Mennighüffen“, ergänzte Kai Sundermeier bei der offiziellen Verabschiedung im Adventsgottesdienst.