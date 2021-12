Mit „Latin Rocks“ ins Jahr 2022

Bahnhofsverein Löhne bietet im Januar und Februar viele Veranstaltungen an

Löhne

Schon am 2. Januar startet die monatliche Reihe des Vereins „Löhne umsteigen – der Bahnhof“. Am ersten Sonntag im neuen Jahr geht die Reise mit „Kultur am Zug“ musikalisch auf die südliche Halbkugel der Welt.