Mit Theater gegen Ausgrenzung

Der Titel des Theaterstücks klingt spannend: „Monologe mit meinem asozialen Großvater“ heißt das Ein-Personen-Stück, das von Harald Hahn am 25. November um 19 Uhr im Löhner Bahnhof aufgeführt wird.

Harald Hahn steht in dem Ein-Personen-Stück auf der Bühne.

In dem Stück befasst sich der Schauspieler in wechselnden Rollen mit der willkürlichen Ausgrenzung, die die Nationalsozialisten unter dem Begriff „asozial“ für verschiedene Personengruppen angewendet haben. Darunter rechneten sowohl Obdachlose als auch Arbeitslose, Sinti und Roma als auch Menschen, die von den Machthabern nach ganz subjektiven Kriterien „aussortiert“ wurden. So berichtet es Anne Wehmeier vom Bündnis für Vielfalt.