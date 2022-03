Mit vereister Scheibe und ohne Führerschein unterwegs

Zwei Männer aus Löhne in Unfall verwickelt: Einer nimmt die Vorfahrt, der andere kriegt Ärger mit der Polizei

Löhne

Zwei Autos sind am Donnerstag an der Goethestraße in Löhne zusammengestoßen. Beide Männer blieben unverletzt, trotzdem hat der Unfall ein polizeiliches Nachspiel.