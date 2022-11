Mit Witz und Engagement begeistern vier Künstlerinnen in Löhne

Sisters of Comedy erstmals in der Werretalhalle

Löhne

Kreativ, scharfsinnig, extrem witzig und ein großes Engagement für den guten Zweck – das zeichnet die bundesweite Benefizveranstaltung „Sisters of Comedy – Nachgelacht!“ aus. Erstmalig gastierte am Montagabend das Comedy-Format in der Werretalhalle.

Von Natalie Lydia Meyer