Löhne

Halbzeit beim Kulturrucksack 2022 und Zeit, zu zeigen, was die Kinder und Jugendlichen bis jetzt im Rahmen der verschiedenen Workshops und Aktionen erlebt, gestaltet oder erarbeitet haben. Die Ergebnisse werden an diesem Freitag bei der Sichtbar auf dem Findeisen-Platz in Löhne präsentiert.

Von Lydia Böhne