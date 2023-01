Musikalische Reise in die russische Seele

Was in andächtiger Feierlichkeit begann, endete in der Stimmung eines Pop-Events: „Kalinka“ hat die Besucher schließlich von den Bänken gerissen. Mit rhythmischem Stehapplaus feierten mehr als 150 Freunde russischer Chormusik am Donnerstagabend in Löhne zum wiederholten Mal den Mann, der als sogenannter Ataman wie ein „Häuptling“ den traditionsreichen Schwarzmeer Kosaken-Chor am Leben erhält: Peter Orloff.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert