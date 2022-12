Neubau erhält fünfte Gruppe zum 1. August 2024

Stadt Löhne plant 140.000 Euro für die Kita-Erweiterung an Liegnitzer Straße ein

Löhne

Die in Bau befindliche viergruppige Kindertagesstätte an der Liegnitzer Straße/Ecke Hochstraße soll bereits zum 1. August 2024 um eine fünfte Gruppe erweitert werden, also ein Jahr nach der voraussichtlichen Inbetriebnahme des Neubaus (1. August 2023).

Von Gabriela Peschke