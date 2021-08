Neuer Autobahnblitzer: tausende Verkehrssünder an der A30 abgelichtet

Mobiler Blitzer der Autobahnpolizei Bielefeld blitzt fast 3500 Fahrer an der A30 in Bad Oeynhausen und Löhne an 16 Tagen

Löhne/Bad Oeynhausen (WB). Seit Ende Februar kontrolliert die Autobahnpolizei Bielefeld mit einen sogenannten Enforcement-Trailer Autofahrer auf den Autobahnen in Ostwestfalen-Lippe. An insgesamt acht Tagen ist der neue mobile Blitzer seitdem an der A30 an der Baustelle der Werrebrücke in Fahrtrichtung Hannover im Einsatz gewesen.

Louis Ruthe