Die Mut-Tour hat in Löhne Halt gemacht – Teilnehmende klären über psychische Erkrankung auf

Löhne

Eine Depression ist eine bekannte, ernstzunehmende psychische Erkrankung – aber darüber gesprochen wird auch in den engsten Kreisen oft nicht. Um mehr Offenheit in die Gesellschaft zu bringen, hat die Mut-Tour Halt in Löhne gemacht.

Von Kristin Wennemacher