Osterfeuer in Mennighüffen soll wieder lodern

Der große Stoppelfeldbrand im Juli im Ortsteil Löhne-Ort und der größte Brand Anfang Oktober bei der Firma Hansa-Heemann bleiben demnach wohl allen Beteiligten aus dem Jahr 2022 noch lange in Erinnerung. Zu beiden Einsätzen wurde Vollalarm für die Feuerwehr der Stadt Löhne ausgelöst.

Der Vorstand der Löschgruppe Mennighüffen wurde während der Versammlung einstimmig wiedergewählt und setzt sich wie folgt zusammen: Stefan Busse (Löschgruppenführer), Jens-Peter Riepelmeier (stellvertretender Löschgruppenführer), Nils Wessel (stellvertretender Löschgruppenführer), Daniel Scarabis (Schriftführer), Daniel Struckmeier (stellvertretender Schriftführer), Rainer Wulfmeier (Kassierer) und David Titkemeier (stellvertretender Kassierer).

Zahlreiche Beförderungen und Ehrungen

Neben der Wahl des Vorstands wurden zahlreiche Beförderungen und Ehrungen durchgeführt. Besonders stolz ist die Löschgruppe, dass neben jeweils zwei Ehrungen für die 25-, 35- und 40-jährige Mitgliedschaft auch jeweils einmal das Feuerwehrehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes NRW für die 50- und 60-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr verliehen werden konnte.

Der stellvertretende Bürgermeister, Egon Schewe, bedankte sich im Namen von Rat und Verwaltung für den erbrachten Einsatz aller Feuerwehrleute im Jahr 2022. In seiner Ansprache kritisierte er die Geschehnisse aus der Silvesternacht, in der es zu Ausschreitungen und Angriffen auf Einsatzkräfte gekommen war. Auch in Löhne habe es in der Silvesternacht einen solchen Zwischenfall gegeben. So etwas dürfe sich auf keinen Fall wiederholen, sagte Egon Schewe.

Wehrführung dankt für geleistete Arbeit

Die Wehrführung, vertreten durch Christian Ehlert (Wehrführer) und Dirk Rabeneck (stellvertretender Wehrführer), bedankte sich ebenfalls bei der Löschgruppe für die geleistete Arbeit des vergangenen Jahres und machte Hoffnung für das neue Jahr, das hoffentlich ohne Einschränkungen durch Corona verlaufen wird, sodass auch das beliebte Osterfeuer der Löschgruppe Mennighüffen im April wieder stattfinden kann.

Die Jahreshauptversammlung klang mit einem leckeren Essen und guten Gesprächen aus.