Perspektiven durch praktische Hilfe

AWO Wohnheim Spatzenberg in Löhne: zwei neue Bundesfreiwilligendienstler

„Unsere Bundesfreiwilligendienstler helfen bei fast allem, was hier so an Arbeit anfällt“, sagt Dr. Christine Dittrich. Die Leiterin des AWO-Wohnheims Spatzenberg hat jetzt drei freiwillige Helferinnen und Helfer verabschiedet und zwei neue begrüßt.