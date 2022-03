Platz reicht vorn und hinten nicht

Immer mehr Kinder werden in Löhne für den Offenen Ganztag an den Grundschulen (OGS) angemeldet. Und der Bedarf steigt weiter.

Stadt Löhne will zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten an Grundschulen schaffen

In Obernbeck soll es im nächsten Schuljahr drei OGS-Gruppen geben.

In einem ersten Schritt möchte die Stadt deshalb einige Maßnahmen ergreifen: Jeweils eine zusätzliche OGS-Gruppe soll es in Löhne-Bahnhof und Löhne-Ort geben. Zusätzliche Betreuungsplätze sind für Gohfeld und Obernbeck angedacht. Das gilt auch für die Randstundenbetreuung in Löhne-Ort.