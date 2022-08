Die Polizei hat in Löhne zwei Einbrecher (32 und 42) festgenommen. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Die Beamten spürten einen der beiden Täter am Mittwochvormittag im Bereich Schierholzstraße/Steinkamp in Mahnen auf. Der andere Täter konnte später in einem Waldstück ebenfalls noch geschnappt werden.