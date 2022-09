Ortsschau des Rassegeflügelzuchtvereins Mennighüffen mit mehr als 240 Tieren am Drosselhain

Löhne-Mennighüffen

Es gackert, quakt und gurrt wieder in Mennighüffen: An diesem Wochenende fand die alljährliche Ortsschau des Rassegeflügelzuchtvereins (RGZV) Mennighüffen im Züchterheim am Drosselhain statt.

Von Timo Förster