Premiere in Löhne unterstützt „Jung und mit Baby“

Sisters of Comedy sammeln mehr als 3.100 Euro für Eltern-Kind Gruppe

Löhne

100 Prozent geballte Frauenpower: Die Premiere des Formats „Sisters of Comedy-Nachgelacht“ in der Löhner Werretalhalle war ein voller Erfolg. Mit dem Format sollen deutschlandweit weibliche Comedians gefördert und gleichzeitig Geld für lokale Frauenprojekte gesammelt werden. Das ist mehr als gelungen: Eine ordentliche Finanzspritze geht jetzt an die Eltern-Kind-Gruppe „Jung und mit Baby“.

Von Timo Förster