Pro-Musica-Plakette geht nach Mennighüffen

Für den Posaunenchor Mennighüffen ist die Auszeichnung – ausgerechnet im Jubiläumsjahr – eine besondere Ehre. „Wir verstehen diese Auszeichnung als Ansporn und Motivation für die kommenden Jahrzehnte. Auch wenn es nicht leichter wird bei der Vielfalt der heutigen Möglichkeiten gerade bei potenziellem jungen Nachwuchs durchzudringen, ruft ein Festakt wie heute auch noch einmal ins Gedächtnis, dass unsere Vorgänger in 150 Jahren schon ganz andere Herausforderungen und Krisen gemeistert haben“, sagte der Erste Vorsitzende Frank Heinrichsmeier.

Am Sonntag (16. Oktober) reisten Vertreter des Posaunenchores nach Arnsberg. Im dortigen Sauerlandtheater nahmen sie die Pro-Musica-Plakette entgegen. Die Auszeichnung ist vom damaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübke im Jahr 1968 Leben gerufen worden. Ausgezeichnet werden können Musikvereinigungen, die mindestens 100 Jahre bestehen. Noch heute wird die Plakette vom Bundespräsidenten gestiftet. Das Ehrenzeichen ist eine kreisförmige Bronzeplakette mit 16 Zentimeter Durchmesser.

In der Urkunde, die vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier unterschrieben ist, heißt es: „(…) als Auszeichnung für die in langjährigem Wirken erworbenen Verdienste um die Pflege des instrumentalen Musizierens und damit um die Förderung des kulturellen Lebens“. Denn für die Pro-Musica-Plakette gilt: ohne Fleiß kein Preis. Eine lange Vereinshistorie allein reicht nicht aus.

Die Pro-Musica-Plakette wird inklusive einer Urkunde überreicht. Die Plakette zeigt auf der Vorderseite eine Musizierende mit Lyra. Foto:

Überreicht wurden die Plakette und die Urkunde durch die Staatssekretärin im Landeskulturministerium, Gonca Türkeli-Dehnert (CDU). Wie der Posaunenchor nun berichtet, dankte sie in ihrer Ansprache den Vertretern der Ensembles für ihr hohes ehrenamtliches Engagement, welches teilweise über Generationen hinweg in die Vereinsarbeit fließe – auch durch Krisen hindurch.

Darüber hinaus habe Türkeli-Dehnert nochmals auf die Herausforderungen in der Corona-Zeit verwiesen und im Namen der gesamten Landesregierung weiterhin die volle Unterstützung für die Kulturförderung versichert, berichten die Posaunenchor-Mitglieder weiter.

Der Bundespräsident selbst überreicht die Pro-Musica-Plakette im Übrigen in jedem Jahr an einem zentralen Festakt in einem anderen Bundesland. In diesem Jahr fand der Festakt im Juli in Neubrandenburg statt. In den jeweils anderen Ländern finden im Laufe des Jahres die weiteren Verleihungen statt.

Jubiläumsjahr geht mit Gottesdienst und Konzert weiter

Mit dem Posaunenchor Mennighüffen sind im nordrhein-westfälischen Festakt sechs weitere Ensembles geehrt worden. Neben kurzweiligen Reden diverser Vertreter aus Politik und dem Landesmusikrat wurde der Festakt vom Blechbläserensemble „Reine Blechsache“ sowie dem Vokalensemble „Groophonik“ musikalisch bereichert. Hier kam die breite Klangvielfalt zum Ausdruck, die auch für die vielen Laienensembles, die sich in allen Teilen des Landes engagieren, beispielhaft ist.

Für den Posaunenchor ist das Jubiläumsjahr mit der Verleihung der Plakette noch nicht zuende. Im Juni war bereits das Ensemble Genesis Brass zu Gast, am Sonntag, 23. Oktober, findet in der Mennighüffer Kirche um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst mit anschließender Feierstunde im Gemeindehaus statt. Hierzu sind alle Interessierten eingeladen. Bereits zwei Wochen später, am Samstag, 5. November, 18 Uhr, markiert das eigene Konzert den Höhepunkt im Jubiläumsjahr.