Projektchor freut sich auf das Konzert

Am Samstag haben die Chormitglieder erneut gemeinsam in der Christuskirche Obernbeck geprobt: Am Sonntag, 3. April, um 18 Uhr ist dann die Aufführung von Haydns „Die Schöpfung“. Der Vorverkauf der Karten hat bereits begonnen.

Foto: Gabriela Peschke