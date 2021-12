Rabiater Dieb: Supermarkt-Mitarbeiter in Löhne verletzt

In einem Supermarkt in Löhne hat ein mutmaßlicher Ladendieb nach Polizeiangaben einen Mitarbeiter verletzt. Festgenommen wurde der Mann später am Bahnhof in Bielefeld. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Mitarbeiter eines Supermarktes an der Albert-Schweitzer-Straße in Löhne am Montag gegen 10.45 Uhr einen Mann beobachtet, der diverse Alkoholika in seinen Rucksack steckte. Danach begab sich der Mann, bei dem es sich um einen 38-jährigen Löhner handeln soll, Richtung Notausgang. Ein weiterer Mitarbeiter - so die Polizei weiter - ging daraufhin auf den Mann zu, um ihn zu stellen. Um den Löhner an einer Flucht durch den Notausgang zu hindern, hielt der 42-jährige Mitarbeiter demnach den Mann fest. Der Polizeibericht: "Dieser riss sich daraufhin los und schlug mit seinem Ellenbogen auf den Mitarbeiter ein, wodurch dieser verletzt wurde. Der 38-Jährige flüchtete mit seiner Beute im Wert von rund 450 Euro."

Ohne Corona-Maske, aber mit neun Flaschen Wodka

Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten umgehend die Fahndung nach dem Mann ein.Ins Netz ging er der Polizei später am Bahnhof in Bielefeld - offenbar, weil er keine Maske trug. So heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei: "Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den Mann im Hauptbahnhof Bielefeld ohne Mund-Nasen-Schutz an und überprüften dessen Personalien zur Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens." Dabei stellten sie jedoch fest, dass das Amtsgericht Bielefeld den Mann wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls in elf Fällen per Haftbefehl suchte.

Bei der anschließenden Durchsuchung auf der Wache fanden die Bundespolizisten zudem neun Flaschen Wodka, die aus dem Supermarkt in Löhne stammen sollen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Deutsche laut Polizei zur Verkündung des Untersuchungshaftbefehls an das Amtsgericht Bielefeld überstellt.