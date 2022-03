Regentonne hilft bei viel Sonne

Der internationale Tag des Wassers trägt in diesem Jahr das Motto „Unser Grundwasser: der unsichtbare Schatz“. Dies nimmt der Wasserbeschaffungsverband (WBV) Am Wiehen zum Anlass, alle Bürgerinnen und Bürger auf die Trinkwassersituation im Sommer hinzuweisen.

Wasserbeschaffungsverband Am Wiehen bietet noch bis zum 1. April ein Online-Quiz an

WBV Am Wiehen

Foto: WBV Am Wiehen

Der Wasserbeschaffungsverband (WBV) Am Wiehen verlost Regentonnen über Facebook. Die Aktion wurde vorgestellt von Susanne Brants (links), Technische Geschäftsführerin, und Holger Freymuth, Kaufmännischer Geschäftsführer des WBV. Abgeholt werden können die Gewinne bei der Firma Spellmann in Bad Oeynhausen, auf dem Foto vertreten durch Heike Spellmann.

Dazu hat der WBV ein Facebook-Quiz rund um das Thema Trinkwasser gestartet. Dort können Regentonnen für den Garten sowie auch Eintrittskarten für drei Freibäder in der Region gewonnen werden.

„Grundsätzlich ist unsere Trinkwasserversorgung solide“, sagt Verbandsvorsteher Bernd Poggemöller, „aber wir möchten unter allen Umständen vermeiden, dass die Versorgung mit Trinkwasser an sehr heißen Sommertagen zum Problem wird.“

An solchen Tagen ist die Wasserentnahmemenge durch zusätzliche Gartenbewässerung und Befüllung von Pools und Schwimmbecken mitunter so hoch, dass die Systeme an ihre technischen Grenzen stoßen.

Wichtige Bausteine

Bernd Poggemöller fügt hinzu: „Mit dem Hochbehälter in Bergkirchen und dem neuen Trinkwasserbrunnen in Südhemmern haben wir in der letzten Zeit wichtige Bausteine für die Trinkwasserversorgung gelegt. Aber unser verfügbares Trinkwasser ist begrenzt und sollte deshalb immer mit Bedacht verwendet werden.“

Gleichzeitig arbeitet der Verband weiter an neuen technischen Lösungen sowie an Partnerschaften mit weiteren Trinkwasserlieferanten in der Umgebung.

Multiple-Choice-Fragen

Um die Bürgerinnen und Bürger bereits vor dem Sommer für den sorgsamen Umgang mit Wasser zu sensibilisieren, gibt es nun die Quiz-Aktion: „Das sind Multiple-Choice-Fragen, die spielerisch den Umgang mit Trinkwasser im Sommer näherbringen. Diese kann man beantworten, wenn man sich mit der Trinkwassersituation in unserer Heimat ein wenig näher befasst hat“, sagt Bernd Poggemöller.

Die zusammenfassenden Antworten auf sämtliche Fragen, die auf Facebook gepostet werden, sind nachzulesen unter www.trinkwasser-in-owl.de/FAQ.

Das Quiz auf www.facebook.com/wbvamwiehen endet am 1. April. Die Gewinne wurden mit Bedacht gewählt: Regentonnen für den Garten und der Besuch von Freibädern – statt der Nutzung eines eigenen Pools im Garten – sind auch Maßnahmen, die sich positiv auf die Trinkwassersituation auswirken.