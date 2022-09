Rote Karte für den Alltagsrassismus

Löhne im Herbst 2021: Zuschauer beleidigen bei einem Bezirksligaspiel zwischen TuRa Löhne und dem VfL Mennighüffen einen Mittelfeldspieler von TuRa mit Affenlauten. Ein Beispiel für Alltagsrassismus, der nicht nur in der Kleinstadt, sondern auch auf der großen Bühne stattfindet.

Löhner Gedenkstättenfahrt nach München nimmt auch Antisemitismus am Beispiel Fußball in den Blick

Ab sofort sind Anmeldungen für die dreitägige Gedenkstättenfahrt nach München zum Thema Rassismus und Antisemitismus am Beispiel Fußball möglich. Dirk Markgraf (von links), Christian Redeker und Jürgen Schwartz (rechts) von der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Löhne werden die Fahrt begleiten. Ehrenamtlich mit dabei ist außerdem Oliver Ruch, der als Fan des FC Bayern für die Fahrt seine Kontakte zur Fußballszene in München hat spielen lassen.

Am reichweitenstarken Beispiel Fußball will die Kinder- und Jugendarbeit Löhne (KJL) mit einer dreitägigen Bildungsfahrt in die Fußballstadt München Kinder ab 14 Jahren sensibilisieren und Toleranz fördern.