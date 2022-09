Schnelles Internet für 2835 Löhner

Glasfaser Nordwest baut Breitbandnetz aus: In Löhne-Bahnhof ist bald das Surfen mit Lichtgeschwindigkeit möglich

Löhne-Bahnhof

In Löhne-Bahnhof tut sich was: gut zu erkennen an den Arbeiterkolonnen, die nach und nach die Rad- und Gehwege öffnen, um unterirdisch das Netz der Zukunft zu verlegen.

Von Lydia Böhne