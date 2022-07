Mennighüffener Schützen feiern Sommerfest

Sie bilden den Hofstaat der Schützengesellschaft Mennighüffen (von links): Janine Wiebesiek, Tobias Wiebesiek, Sina Will, Kristina Will, Jörg Will, Daniel Kespohl, Bianca Hohmann, Maik Hohmann und Neele Will. Der Verein hat am Wochenende ein Sommerfest gefeiert.

Foto: Kristin Wennemacher