Bei einem Verkehrsunfall auf der Steinstraße in Löhne-Obernbeck sind am Mittwoch gegen 11.50 Uhr zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden.

Autos krachen mitten in Obernbeck zusammen: zwei Fahrerinnen verletzt

Sie wurden laut Polizei in die Krankenhäuser in Bad Oeynhausen und Bünde transportiert. Zum Unfallhergang machte die Behörde in Herford bisher noch keine Angaben.