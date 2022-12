Siematic besteht mit Bestnote

Löhner Küchenmöbelhersteller ist „Best Place To Learn“

Löhne

Wer gute Fachkräfte will, muss in deren Ausbildung investieren. Ein Grundsatz, den sich der Küchenmöbelhersteller Siematic zu Herzen genommen hat: Die Personalberatung Aubi-plus hat das Löhner Unternehmen mit der Bestnote „sehr gut“ als „Best Place To Learn“ ausgezeichnet.

Von Lydia Böhne