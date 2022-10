Siematic erweitert die Geschäftsleitung

Angesichts der guten Geschäftsentwicklung der letzten Jahre und der aktuellen Herausforderungen verstärkt Siematic sein Management mit Xiaoming Bai als CMO. Das international tätige Unternehmen aus Löhne investiert aktuell verstärkt in Management- und Mitarbeiterkapazitäten und kündigt weitere Einstellungen für das vierte Quartal an.

Die Erweiterung der Geschäftsleitung trägt der internationalen Siematic-Wachstumsstrategie Rechnung. Hohe strategische Investitionen in den Standort Löhne einerseits, wie zum Beispiel in die neue Factory22 und in die SAP-Einführung sowie in die zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Marke, des Produktportfolios und der internationalen Vertriebsaktivitäten andererseits erfordern, die Verantwortung auch in der Geschäftsleitung auf weitere Schultern zu verteilen.

Zum 1. Oktober 2022 hat Xiaoming Bai (40) die Leitung des Bereichs Global Sales, Branding und Marketing in der Geschäftsleitung übernommen und unterstützt die beiden Geschäftsführer Michael Kersting und Axel Maek.

Zuletzt war Xiaoming Bai knapp vier Jahre für den Reinigungs- und Pflegemittelhersteller Werner & Mertz GmbH (zum Beispiel Frosch) in Mainz tätig. Er verfügt über reichlich Marken- und Marketingerfahrung, unter anderem war er knapp fünf Jahre als Head of Brand Management & International Trade Marketing für Villeroy & Boch in Mettlach tätig.

Er bringt breite Erfahrungen im Business Development für internationale Märkte mit und war in seiner Zeit als Berater für bekannte Premium-Marken wie Leica und Heidelberger Druckmaschinen im Einsatz.