Siemshof in Weihnachtsstimmung

Der bitterkalte Wind spielt den Punsch-Verkäufern in Siemshof die Hände: Zahlreiche Besucher wärmen sich an Apfel- oder Eierpunsch, lauschen der Weihnachtsmusik und knabbern Kekse.

Der traditionsreiche Siemshofer Weihnachtsmarkt auf dem Gelände des Gemeindehauses war auch in diesem Jahr sowohl am Freitagabend als auch am Samstag gut besucht. Über 200 Liter Eierpunsch hatte allein der Förderverein der Grundschule Ostscheid an seinem Stand vorrätig, wie Miriam Weidisch und Christine Teichert erzählten. Dazu Gebäck, von den Kindern selbstgemacht. „Der Erlös ist für die Schule bestimmt“, berichteten sie.