„Sisters of Comedy“ kommen nach Löhne

Auftritt am 14. November in der Werretalhalle - Einnahmen kommen guten Zweck zugute

Löhne

Männer sind lustiger als Frauen? Auf keinen Fall! Den Beweis treten am 14. November gleich vier Komikerinnen gemeinsam an. Zum ersten mal gastiert dann die bundesweite Benefizveranstaltung „Sisters of Comedy“ in der Werretalhalle.

Von Kerstin Panhorst