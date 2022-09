So schwungvoll klingt der Dschungel

Löhne

Das war ein Sound, wie er die Steppe unter Dampf gesetzt hätte: Unter dem Titel „Welcome to the Jungle“ (Willkommen im Dschungel) haben es am Sonntagnachmittag die rund 40 Mitwirkenden des städtischen Musikkorps Löhne so richtig krachen lassen.

Von Gabriela Peschke