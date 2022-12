Verantwortlich für die Umsetzung waren dabei die Teamleitung der OGS, Elena Venjakob, und Thomas Koch, ein externer Partner, der während des Projekts im Rahmen einer Nebentätigkeit beim Jugendamt der Stadt Löhne als Träger der OGS eingestellt wurde.

„Ich bin selbst leidenschaftlicher Modelleisenbahner und früher als Kind schon durch die Waggons am Gohfelder Güterbahnhof gelaufen. Es war für mich eine Herzensangelegenheit, den Jungs etwas über Modelleisenbahnen beizubringen, denn das ist leider eine aussterbende Spezies. Außerdem war ich früher selbst hier Schüler in der Grundschule“, erzählt Thomas Koch.

Selbst geplant und gestaltet

Die Projektgruppe traf sich wöchentlich für zwei Stunden, um die Anlage zu erkunden, zu planen und zu gestalten. Dabei durfte im Vorfeld jeder seine Wünsche äußern und aufmalen, wie zum Beispiel Wasserfälle, Tunnel oder Berge.

„Die Jungs haben viele Stunden damit verbracht, die Häuser zusammenzusetzen, die Landschaft zu gestalten, Schienen zu verlegen, und sogar die gesamte Elektrik zu verdrahten. Thomas musste es ihnen nur einmal zeigen, und schon konnten sie es ganz alleine. Jeder hat seine eigenen Fähigkeiten bestens eingebracht“, sagt Elena Venjakob.

Eltern helfen mit

Auch Eltern halfen beim Bauen mit und lieferten Baumaterialien. „Ein Vater hat uns zum Beispiel die ganze untere Holzkonstruktion gebaut. Besonders dankbar sind wir auch dem Modelleisenbahn-Fachgeschäft Schiffner aus Minden, denn von ihnen haben wir die Märklin-Steuerung der Bahn geschenkt bekommen“, sagt Thomas Koch.

„Und falls jemand zu Hause noch eine Märklin H0, Loks oder Wagen findet, darf derjenige sich auch gerne bei der OGS melden, denn die werden hier ab jetzt immer gebraucht “, ergänzt er. Zwar ist die Modelleisenbahn nun fertig gebaut, zu Ende ist das Projekt jedoch noch nicht.

Projektgruppe bleibt bestehen

Geplant ist die Weitergabe von Jahr zu Jahr, in dem die Kinder der Projektgruppe neue „Spezialisten“ anlernen. Diese sind dann im nächsten Schuljahr für die Instandhaltung der Schienen und Wagen verantwortlich.

„Auch bei den Kindern zu Hause hat das Thema Modelleisenbahn jetzt Einzug gehalten. Einige Väter und Opas der Kinder haben ihre Eisenbahnen vom Dachboden“, lacht Elena Venjakob.

Insgesamt 60 Gewinner

Die OGS hatte sich 2021 an dem Aufruf der Initiative beteiligt und ein Konzept eingereicht, in dem sie ihre Ideen und Vorstellungen rund um die „Werkstatt Modelleisenbahn“ in ihrer Schule vorgestellt hat. Insgesamt gab es 60 Gewinner*innen.

Die Initiative „Spielen macht Schule“ wurde vom Verein Mehr Zeit für Kinder und dem ZNL Transfer-Zentrum für Neurowissenschaften und Lernen gemeinsam ins Leben gerufen.

Unterstützt wird die Initiative, die in diesem Jahr zum 15. Mal ausgeschrieben wurde, von den 16 Kulturministerien.

Fähigkeiten werden geschult

„Der Aufbau einer Modelleisenbahnanlage stellt die Kinder vor handfeste Herausforderungen, an deren Überwindung sie und ihre Fähigkeiten wachsen können. Der handelnde Umgang mit Dingen, Kreativität, Geschicklichkeit und das Erlebnis von „Ich kann das!“ zeigen nicht nur, dass gelernt wurde, sie bilden auch die Basis für dauerhafte Freude am Lernen", sagt Dr. Petra Arndt.

Die Geschäftsführende Gesamtleiterin des ZNL Transfer-Zentrums für Neurowissenschaften und Lernen weiß: „Die Zusammenarbeit mit anderen und die Freude am gemeinsamen Werk stärkt ganz nebenbei die Fähigkeit zur Teamarbeit. Modelleisenbahnen verkörpern Lernen mit Faszination als Motor der Entwicklung.“