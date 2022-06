Stadtbücherei Löhne wartet mit Neuerungen auf

Die Stadtbücherei Löhne startet mit gleich drei neuen Veranstaltungsreihen in den Juni. Das hat sie jetzt mitgeteilt.

Jeden Montag erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Angebot im Alten Wartesaal des Löhner Bahnhofs. Von Jung bis Alt ist für jeden etwas dabei.

Los geht es am Montag, 13. Juni, um 15 Uhr mit dem Bilderbuch-Kino. Für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren bietet diese Veranstaltung ein besonderes Leseerlebnis. Bei dieser Gelegenheit können die jungen Leser und Leserinnen das Bilderbuch auf der großen Leinwand erleben, während Anette Scholz aus dem Buch vorliest. Jeden zweiten Montag im Monat heißt es im Löhner Bahnhof folglich: Leinwand auf für das Bilderbuch.

Kreatives Hobby

Wer Freude am Sticken, Stricken, Zeichnen oder Häkeln hat und auf der Suche nach neuen Anregungen ist oder einfach in geselliger Runde seinem kreativen Hobby nachgehen möchte, für den ist die Veranstaltungsreihe „Tüddelkram“ richtig, die am Montag, 20. Juni, zum ersten Mal stattfindet. Egal ob Anfänger oder Profi: Jeder ist willkommen, um sich jeweils am dritten Montag im Monat in der Zeit von 15 bis 17 Uhr dem Handarbeiten zu widmen. Für ausgelassenen Spielspaß sorgt die Veranstaltungsreihe „Spielen im Bahnhof“, die jeden vierten Montag im Monat in der Zeit von 15 bis 17 Uhr stattfindet. Vom Brettspiel bis zum Kartenspiel erwartet die Gäste ein buntes Angebot an Spielen, bei dem jeder fündig werden dürfte. Ob allein, zu zweit oder in größeren Gruppen, dem Spielspaß sind keine Grenzen gesetzt.

Kostenfrei

Alle Veranstaltungsreihen sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es in der Stadtbücherei Löhne. Das Team der Stadtbücherei hofft auf viele Gäste im Alten Wartesaal.