Löhne

Welche Lieblingsorte die Löhner schätzen, zeigt in diesen Wochen das Städtische Museum in einer Sonderausstellung. Wer diese Orte und andere interessante Plätze in der eigenen Stadt neu erleben will, kann sich für eine Bustour mit dem Bünder Gästeführer Jörg Militzer anmelden.

Von Andrea Berning