Stockhiebe in Löhne

Ein 29-jähriger Bad Oeynhausener soll nicht nur am Kreisverkehr an der Koblenzer Straße in Löhne zugeschlagen, sondern auch seine Ex-Freundin angegriffen und verletzt haben, nachdem er diese auf dem Löhner Oktoberfest (Foto) zusammen mit einem anderen Mann gesehen hatte.

Foto: Lemke/Archiv